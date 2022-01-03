Kılıçdaroğlu ve Akşener, Mersin'de metro inşaatı temeli attı

MERSİN (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen metro inşaatı temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı. Akşener, konuşmasında, 'erken seçim' çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu ise göreve geldiklerinde en geç 2 yıl içinde Suriyelileri davulla zurnayla memleketlerine göndereceklerini belirterek, "Buraya isterlerse turist olarak gelebilirler, kapılarımız açık" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyon projesi olarak değerlendirdiği metronun temeli, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında atıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in metroyla sadece ucuz, konforlu, süratli, güvenli bir toplu taşıma aracına kavuşmayacağını belirterek, "Bir medeniyet, demokrasi, barış projesi gerçekleştiriyoruz" dedi.