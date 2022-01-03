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Kılıçdaroğlu ve Akşener Mersin'de

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Haberler | Politika

Kılıçdaroğlu ve Akşener Mersin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin 100'üncü yıl sergisine katıldı.

MERSİN (İHA) - Kılıçdaroğlu ve Akşener Mersin'de

MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin 100'üncü yıl sergisine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Metro temel atma töreni için Mersin'e geldi. Tören öncesinde Kılıçdaroğlu ile Akşener önce Mersin Büyük Şehir Belediyesi tarafından Yenişehir Etkinlik Alanı'nda hazırlanan "Milli Mücadele, 100 Yıl ve Mersin'in Hafızası" sergisine katıldı. Burada sergiyi gezen ikili, içerde kısa bir türkü dinletisine de katıldı.

Sanal gerçeklik gözlüğü de takan Kılıçdaroğlu ve Akşener, kentin tarihi ve turistik yerini sanal olarak 3 boyutlu izledi.

Yaklaşık yarım saat alanda kalan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den bilgi alan Kılıçdaroğlu ve Akşener, ardından metronun temel atma törenine geçti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener Mersin'de

Kılıçdaroğlu ve Akşener Mersin'de

Kılıçdaroğlu ve Akşener Mersin'de

Kılıçdaroğlu ve Akşener Mersin'de

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İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Son Dakika Haberleri

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