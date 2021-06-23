Kılıçdaroğlu ve Akşener, İHA muhabirinin darp edilmesine sessiz kaldı
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Kılıçdaroğlu ve Akşener, İHA muhabirinin darp edilmesine sessiz kaldı

Kılıçdaroğlu ve Akşener, İHA muhabirinin darp edilmesine sessiz kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de görevini yapmaya çalışırken darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu ile ilgili sorulara cevap vermedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de görevini yapmaya çalışırken darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu ile ilgili sorulara cevap vermedi.

HA muhabiri Mustafa Uslu, Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışırken 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmişti. Olayın ardından bugün Ankara Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği bir toplantıya katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, darp edilen muhabir hakkında yöneltilen sorulara cevap vermeyerek sessiz kaldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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