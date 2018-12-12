Kılıçdaroğlu ve Akşener'den 'İttifak' Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 20.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmede, Millet İttifakı'yla ilgili detaylar konuşuldu. Ardından iki lider ortak açıklama yaptı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, açıklamasında, "İşbirliği ve güçbirliği yapmak üzere İYİ Parti ve CHP heyetleri anlaştılar. Ülkemize hayırlar uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıcı yaptığımızı düşünüyoruz. Aday olacak olmuş olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

"Arkadaşlar yoğun bir mesai harcadılar. İşbirliği yapmanın zorluklarını tahmin edersiniz ama bizim gündemimizde her zaman olduğu gibi yine Türkiye var. Türkiye' nin demokrasisi var. İnsanların bizden beklentileri var. Türkiye'nin çağdaş uygarlığı yakalaması lazım. Özel kişisel angajmanlara girmeden Türkiye'yi düşünerek, vatandaşlarımızı düşünerek, onların umutlarını büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalışma oldu. Yerel seçimler bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Bir kış ortamındayız. İnşallah baharda Türkiye de baharı yakalayacak. Huzur içinde, umut içinde, güzel bir Türkiye'yi yerel yönetimlerden başlayarak demokrasiyi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Güzel şeyler olacak demiştik. Biz kendimizi Türkiye'ye adamış olan iki genel başkanız. Bireysel hiçbir beklentimiz, çıkarımız yok. Bütün mesele, çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşasınlar. Daha güzel okullara gitsinler. İşsizliğin olmadığı, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye yerelden başlayarak inşa etmek istiyoruz"

Görüntü Dökümü

-İYİ Parti Lideri Akşener ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan ortak açıklama

Haber-Kamera: Muhammed BAYRAM-Kaan ULU/ANKARA,