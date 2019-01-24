Kılıçdaroğlu ve Akşener Bir Araya Gelecek

Kılıçdaroğlu ve Akşener Bir Araya Gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu ve Akşener Bir Araya Gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 25 Ocak Cuma saat 11.30'da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından, Akşener ve Kılıçdaroğlu ortak basın açıklaması yapacak.

(İHA)

Kaynak: İHA
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