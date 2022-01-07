Kılıçdaroğlu ve Akşener Bağcılar'da 30 kreşin temel atma törenine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu ve Akşener Bağcılar'da 30 kreşin temel atma törenine katıldı

Kılıçdaroğlu ve Akşener Bağcılar'da 30 kreşin temel atma törenine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan 30 yeni kreş için Bağcılar'da temel atma törenine katıldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan 30 yeni kreş için Bağcılar'da temel atma törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan 30 yeni Kreş için Bağcılar'da bir temel atma töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bir toplumu bir kitleyi yücelten temel faktör eğitim. Bir toplum eğitimli olduğu sürece başarılı olur. Sadece okuma yazma açısından değil, kültürel ve sosyolojik açıdan da başarılı olur. Eğitimin öznesi öğretmen. O nedenle öğretmenle öğrenciyi buluşturmak Ferhat ile Şirin'i buluşturmak gibidir. Çocuklar bu kreşler de okuma yazma olmasa bile harfleri öğrenecekler. Burada beraber şarkı söylemeyi öğrenecekler, beraber uyumayı ve beraber yaramazlık yapmayı öğrenecekler. Eğitim hayatımızın olmazsa olmazıdır" diye konuştu.

Törende konuşan Meral Akşener ise açılacak olan kreşlerin sadece bir kreş olarak değerlendirmenin yanlış olacağını kaydetti. Akşener, açılacak kreşlerin annelerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için de bir fırsat olduğunu kaydetti. - İSTANBUL

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP anketlerde yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP anketlerde yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde

 Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

 CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partiden ilk kez isim telaffuz edildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partiden ilk kez isim telaffuz edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title