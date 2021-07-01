Kılıçdaroğlu ve 19 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
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Kılıçdaroğlu ve 19 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Kılıçdaroğlu ve 19 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığının 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için gelen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi.

Meclis Başkanlığı'na fezlekeleri gönderilen 15'i HDP, birer de CHP, İYİ Parti, DP, TİP ve DBP'den olmak üzere 20 milletvekili şöyle:

"HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İman Taşçıer, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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