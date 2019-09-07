Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (5)

Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (5)

KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATILDIAydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi.

07.09.2019 19:52
Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (5)

KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATILDI
Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmedi. Yumurtaları kimin attığı da ilk etapta anlaşılamadı.

Taylan YILDIRIM/ KUŞADASI (Aydın),


Kaynak: DHA
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