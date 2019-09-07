Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım

Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi
Ahmet Türk'ten çok konuşulacak çıkış: Hendek olayı yanlıştı
40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı
Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir
Ünlü oyuncu, üvey kızını taciz eden babayı savundu, ortalık karıştı!
Susamam parçasını seslendirenlerden rapçi Mirac'ın, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerine tepki yağdı