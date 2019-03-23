Kılıçdaroğlu : "Uygulanmayan Bir Sigorta Dalı Var. Aile Yardımları Sigortası"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş Genel Kurulu'na katıldı. (3)

"(Emeklilikte yaşa takılanlar) Bu düzenleme yapılırken yeterli tepki gösterildi mi? Hayır. Sorun nerede? Sorun geleceği görememekte"

"2008'de sosyal güvenlik reformu yapıldı sözde. Kimin sırtından yapıldı reform? Çalışanların sırtından yapıldı. En düşük emekli aylığı 1800 lira iken 1000 liraya indirildi"

"Uygulanmayan bir sigorta dalı var. Yasalaşmayan bir sigorta dalı var. Aile yardımları sigortası. Talep eden kim? Uygulanması gerekir diyen kim? Biz diyoruz, ama bunu önce sendikaların söylemesi lazım"

Kaynak: AA