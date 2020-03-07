Kılıçdaroğlu: Üstünlerin hukuku hiçbir zaman egemenliğini sürdürmemiştir

07.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazeteciler, aydınlar, avukatlar, yazarlar, çizerler, akademisyenler hemen hemen herkes zor bir dönemi yaşıyor. Ama hiç kimse unutmasın, üstünlerin hukuku hiçbir zaman egemenliğini sürdürmemiştir' dedi.