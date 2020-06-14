Kılıçdaroğlu, üniversitelilerin sorularını yanıtladı
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Kılıçdaroğlu, üniversitelilerin sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü üyeleri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, soruları cevapladı.

Kılıçdaroğlu, üniversitelilerin sorularını yanıtladı
14.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü üyeleri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, soruları cevapladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü üyeleri ile bir araya geldi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "2023'e kadar seçim öngörülmüyor. Bu 3 yıllık seçimsiz dönemde partinizde siyasi faaliyetler içerisinde bulunmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz?" sorusu üzerine, milyonlarca gencin 2023 yılında ilk kez oy kullanacağını hatırlattı. Gençlere ulaşacakları en iyi alanın sosyal medya olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yeni kuşağın beklentilerine uygun özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Gençlerin unutmaması gereken iki şey var. Mustafa Kemal'in iki temel ilkesi var. Siyasi bağımsızlık, ekonomi bağımsızlık. Eğer bayrağımın altında özgürce yaşıyorsam, bunun adı siyasi bağımsızlıktır. Ekonomi bağımsızlık da çok önemlidir. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü vardır. 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlığınızı koruyamazsınız' diyor. Bugün geldiğimiz nokta odur. Türkiye saman ithal ederken, hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Tarım bütün ülkelerde stratejik sektördür. Bu sektörde elimizden alındı. Demokrasiyi inşa edeceksek beraber inşa edeceğiz. Tek başıma bunu yapamayacağıma göre, siz de yapamayacağınıza göre birlikte yapacağız. Kavgaysa birlikte bunun kavgasını vereceğiz ama hukuk içerisinde yapacağız bunu" dedi.

'600 MİLLETVEKİLİ DE BİLMİYOR'Hayatın her alanının vergiye tabi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Peki ödediğiniz vergiler nereye harcanıyor. Bir soru soruyorum son günlerde. Ben soruyorum ama çarpıtarak kamuoyuna yansıtıyorlar. Diyorum ki, 'Şehir hastaneleri, havaalanları, köprüler, otoyollar yaptınız, gayet güzel, itirazımız yok. Sadece şu sorunun yanıtını öğrenmek istiyoruz, 'bunları kaça yaptınız?' Benim paramla, vatandaşın parasıyla yapıyorsunuz. Kaça yaptınız, bunun yanıtını ben bilmiyorum. CHP'nin genel başkanı olarak ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. 83 milyon vatandaş da bilmiyor. O zaman bana hangi ahlaktan söz edeceksiniz. Hangi hukuk devletinden söz edeceksiniz" diye konuştu.'TOPLUM ÇOK DUYARSIZ DEĞİL'Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlara, 'sizce Türkiye'deki en büyük sorun ne diye' sorduklarında, 'sadece adalet ve hukuk' cevabını veren yüzde 1, 2'lik seviyesinde. Bu gerçekten beni çok üzdü. Bu konuda ne diyeceksiniz" sorusuna üzerine, şunları kaydetti: "Toplum aslında adalet dağıtılmadığını biliyor. Ama burada şöyle bir gerçek var. Adaletsizlikler var ama toplum çok duyarsız değil. En azından toplumun aydın kesimleri bu duyarlılıklarını koruyorlar. Şöyle bir şeyi de düşünün. Bir vatandaşı düşünün, sade bir vatandaş. Bu vatandaş ay başını nasıl getireceğini düşünüyor. veya işsiz, 'nasıl iş bulurum' diye düşünüyor. Onun önceliği bir an önce iş bulmak."'SORUNUN TEMEL KAYNAĞI LİYAKAT'"CHP'nin kurultay süreci yaklaşıyor. Bu kurultay sürecinde Türkiye'yi çıkışa götürecek bir hedefi var mıdır?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir yönetim krizinin olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Tabii yönetenler açısından bir kriz yok. Ama yönetilenler açısından bir kriz var. Çünkü yönetenler diyor ki, 'Türkiye'yi çok güzel yönetiyoruz, ne krizi. Bu kriz lafını sadece muhalefet çıkarıyor' Sorunun temel kaynağı liyakat. Geçenlerde çıktı birisi açıklama yaptı. 'Biz iktidar olduk, müsteşar olmak için 12 yıl beklemek gerekiyor, bizim beklemeye tahammülümüz yok. Dolayısıyla gittik başka bir örgütle iş birliği yaptık ve diğerlerini tavsiye ettik' gibi bir cümle kurdu. 'Ben istediğim adama işi vermeliyim' diyor. Buradan eğer toplumu aydınlatabilirsek, liyakat dediğimiz işin ne kadar önemli olduğunu anlatabilirsek zaten geniş kitlelerde kabulümüz olur."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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