Kılıçdaroğlu: "Zararına nasıl çalışsın çiftçi, zararına nasıl üretsin"
02.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:00
Çiftçi Buluşması programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Çiftçi Buluşması programının açılışında konuştu.
Çiftçi Buluşması programı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Çiftçi Buluşması programının açılışında konuştu. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı