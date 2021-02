Kılıçdaroğlu: Üniversitede yöneticiler seçimle gelmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin, "Üniversite, toplumu geleceğe taşıyan kurumdur. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumdur. Üniversitede yöneticiler seçimle gelmeli. Üniversitede rektörü niçin seçemiyoruz?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP iktidara geldiğinde 4 ayaklı bir strateji izleyeceklerini belirterek, "Herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız? Bunun yolu güçlü bir demokrasiyi inşa etmekten geçiyor. Güçlü bir demokrasi kuvvetler ayrımına dayanmaktadır. Yasama, yargı ve yürütmeyi birbirinden ayıracaksınız. Bir partinin genel başkanı hakim tayin edemez, ederse o hakim o genel başkana karşı gebe kalır. O hakim bağımsız değildir. O halde yapılması gereken adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmamaktır. Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Gücü denetlemektir bu halk adına. Yolsuzluğu yazan gazetelere, yasak geliyor ceza geliyor. Bu haberlere erişim engeli geliyor. Yolsuzluk meşrulaştırılıyor, biz bunu kaldıracağız. TBMM şu anda vesayet altındadır. Çankırı milletvekili, gelip şehrinin sorunlarını Meclis kürsüsünden anlattı mı? Veya Yozgat, anlattı mı? Hiç anlatamaz. Neden? Çünkü anlatırsa bir daha milletvekili olamaz. Vesayeti getiren yasal düzenleme 12 Eylül sonrasında geldi. Milletin vekilini millet seçecek, genel başkanlar değil. O zaman parlamento vesayet altından kurtulmuş olur" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEDE YÖNETİCİLER SEÇİMLE GELMELİ'Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere değinen Kılıçdaroğlu, üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi: "Bilgi üreten üniversiteler bir ülkenin en büyük güvencesidir. Üniversite toplumu geleceğe taşıyan kurumdur. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumdur. Üniversitede yöneticiler seçimle gelmeli. Üniversitede rektörü niçin seçemiyoruz? Bu yasağı da darbeciler getirdiler. Şimdi o darbe hukukunu bu beyler pekiştiriyor. Senin o zaman Kenan Evren'in kafasından ne farkın var? Demokratik ve barışçıl bir gösteri yapıyor öğrenciler, Anayasa'ya uygun. Gençleri anlayamıyorlar. Her üniversitenin bir kültürü vardır. Üniversite öğrencilerine her türlü haksızlığı yaptılar. 'Terörist' dediler, 'yılan' dediler. Emin olun yılan, 'yılan' diyenlerden daha akıllı. Ne demek terörist? Saygın hocalardan Ayşe Buğra'ya söyleyen kişinin makamına asla yakışmayacak söylemleri rahatlıkla dile getirdiler. Ayşe Buğra, sadece bizim ülkemizde değil dünyada bilinen saygın bilim insanlarından birisi. Ne yaptı Ayşe Buğra? Osman Kavala'nın eşiymiş. Osman Kavala zaten haksız yere içeride tutuluyor. Siz zaten adalet kavramından uzaklaşmışsınız."

