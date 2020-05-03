Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle video konferansla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey Kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey Kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?" dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, farklı il ve üniversitelerde öğrenim gören 16 üniversite öğrencisinin sorularını yanıtladı.

Üniversite öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yaşadıkları sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu'na, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da eşlik etti.

Görüşmede, bir öğrencinin gazeteci olacağını öğrenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Umarım mezun olur ve başarılı bir gazeteci olursun. Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız. Daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak." diye konuştu.

İnterneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin bu süreçte sorun yaşadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu öğrencilerin eğitim sisteminin dışında kalmalarının acı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "YÖK buna anladığım kadarıyla şöyle bir çare bulmuş, 'dondurun öğrenciliğinizi ve daha sonra devam edersiniz'. Normalde sosyal devletin bu insanlara gelir sağlaması lazım. Şu ana kadar Türkiye'de belli bir kesime sağlandı ama bunun da çok yetersiz olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

"İstihdam alınını büyütmek siyaset kurumunun yapacağı bir iş"

Gençlere, "Türkiye'nin bir gerçeğiyle yüz yüze kalacaksınız. Örneğin üniversiteyi bitirdiniz, iş arayacaksınız." diyen Kılıçdaroğlu, iş bulamamaları halinde bunu sorgulamaları gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Nasıl sorgulayacaksınız? Kalkıp da bir iş verene kızmayacaksınız herhalde. İstihdam alanını büyütmek siyaset kurumunun yapacağı bir iş. Siyaset kurumu istihdam alanını büyütür, izlediği ekonomi, para, bütçe, vergi politikalarıyla yeni istihdam alanları yaratır. Dolayısıyla insanlar mezun olduklarında da daha rahat iş bulabilirler. Bugün çok sayıda gazeteci hapiste. Niçin hapiste gazeteciler? Haber yaptıkları için. Haber yaptı diye bir insan hapse mi atılır? Haber yanlışsa tamam ama yapılan haberin doğru olduğunu herkes biliyor. Üstelik haber yalanlanmıyor ama gazeteciyi hapse atıyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilerin "CHP iktidarda olsaydı bu süreç nasıl yönetilirdi? Öğrencilerin maddi ve manevi kayıpları nasıl karşılanırdı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"CHP iktidarda olsaydı Kovid-19 olayı Çin'de ortaya çıktıktan sonra sağlık bakanını çağırır, bu olayla ilgili olarak Bakanlar Kurulunu bilgilendirmesini isterdik. Nedeni de şu, çünkü bu tür olaylar karşısında nelerin yapılması gerektiği konusu bütün dünyada tartışma konusu olmuş ve Dünya Sağlık Örgütü her ülkenin bir pandemi raporu hazırlamasını istemiş. Ekonomik Sosyal Konsey Kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak? Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Ben işsiz kaldığımda 'ey hükümet bana iş bulacaksın' deme hakkına sahibim. Çünkü Anayasa bana bu hakkı veriyor. Her üniversitenin bilimsel, mali açıdan ve yönetim açısından özerk olması gerekir. Üniversitenin adı o zaman üniversite olur."

Kaynak: AA