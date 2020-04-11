Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüştü Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüştü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüştü

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmede öğrencilerin taleplerini dinledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Genç Aydınlar Platformu üyeleri ile görüştü. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, uzaktan eğitim alan öğrencilerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Üniversite öğrencilerine "Asla umutsuz olmayın, kendinize güvenin" diye seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin "Gençlik evi" talebine de "Benim de hayalim" diyerek destek sözü verdi.

Kaynak: İHA