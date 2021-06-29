Kılıçdaroğlu: "Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz"
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Kılıçdaroğlu: "Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısına katıldı. (2)

"Bazen sorarlar, işsizliği önlemek için en hızlı ne yapacaksınız diye. Hemen söyleriz. Bütün sağlık dünyasında, kamunun bütün sağlık dünyasında boş kadro varsa tamamının atamasını yapacağız"

"Atama bekleyen öğretmenler var. Tamamının atamasını yapacağız"

"Siyasi idam doğru değildir. Siyasi idamlara her zaman karşı çıktık, karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz"

Kılıçdaroğlu: 'Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz'
Kılıçdaroğlu: 'Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz'
Kılıçdaroğlu: 'Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz'
Kılıçdaroğlu: 'Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Kılıçdaroğlu: "Umarım Mısır'da siyasi idamlar olmaz" - Haberler
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