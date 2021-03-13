Kılıçdaroğlu, "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması" birincisi Kumsal Cemre Badem'le buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan 7 yaşındaki Kumsal Cemre Badem ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan 7 yaşındaki Kumsal Cemre Badem ile bir araya geldi.

İzmir programı kapsamında Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Badem ile buluştu.

Badem ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, kendisine başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mektup için teşekkür eden Badem, "Benim için çok güzel şeyler yazmışsınız." dedi.

Sohbetin ardından Kılıçdaroğlu, Badem'e hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı