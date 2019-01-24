Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu Anma Etkinliğine Katıldı
- Uğur Mumcu Anıtı'nda toplanan vatandaşlardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anıta karanfil bırakması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26.
- Uğur Mumcu Anıtı'nda toplanan vatandaşlardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anıta karanfil bırakması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26. yılı dolayısıyla evinin önündeki Uğur Mumcu Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA