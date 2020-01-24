Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 27'nci yılında Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı.
24.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:32
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 27'nci yılında Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı.
Kaynak: AA