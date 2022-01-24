Kılıçdaroğlu: "(Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Gazeteci Uğur Mumcu'yu anma töreni Uğur Mumcu yazısının altına konan mum ve karanfiller Bir vatandaşın ağlaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenin yapıldığı alana gelmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mum ve karanfil bırakması Saygı duruşunda bulunulması CHP Genel...
Gazeteci Uğur Mumcu'yu anma töreni
Uğur Mumcu yazısının altına konan mum ve karanfiller
Bir vatandaşın ağlaması
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenin yapıldığı alana gelmesi
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mum ve karanfil bırakması
Saygı duruşunda bulunulması
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'yu anma törenine katıldı.