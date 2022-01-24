Kılıçdaroğlu: "(Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o"

Gazeteci Uğur Mumcu'yu anma töreni Uğur Mumcu yazısının altına konan mum ve karanfiller Bir vatandaşın ağlaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenin yapıldığı alana gelmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mum ve karanfil bırakması Saygı duruşunda bulunulması CHP Genel...