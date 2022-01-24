Kılıçdaroğlu: "(Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "(Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Gazeteci Uğur Mumcu'yu anma töreni Uğur Mumcu yazısının altına konan mum ve karanfiller Bir vatandaşın ağlaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenin yapıldığı alana gelmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mum ve karanfil bırakması Saygı duruşunda bulunulması CHP Genel...

Gazeteci Uğur Mumcu'yu anma töreni

Uğur Mumcu yazısının altına konan mum ve karanfiller

Bir vatandaşın ağlaması

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenin yapıldığı alana gelmesi

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mum ve karanfil bırakması

Saygı duruşunda bulunulması

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'yu anma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu: (Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o

Kılıçdaroğlu: (Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o

Kılıçdaroğlu: (Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Uğur Mumcu, Güncel, Haber

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