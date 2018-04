Kılıçdaroğlu, UEFA Standartlarındaki Tire Stadını Törenle Açtı

Süper Lig maçları ve uluslararası karşılaşmalara ev sahipliği yapabilecek UEFA standartlarındaki Tire Stadı'nın açılışında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak eleştirdi.

Süper Lig maçları ve uluslararası karşılaşmalara ev sahipliği yapabilecek UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin kişilik Tire Stadı'nı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu törenle açtı. Açılışta sanatçı Tuğba Yurt şarkılarını seslendirirken, halk oyunları ekibi de gösterilerini sundu.

"Hak hukuk adalet" sloganları arasında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz çalışıyoruz ama birileri kıskanıyor, eleştireceği yerde gözdağı veriyor, iddianameler hazırlıyorlar. Sanıyorlar ki CHP'liler geri adım atacaklar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'na 397 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Arkadaşları tutuklandı. Ama bizler hep söyledik. Aziz Kocaoğlu ve arkadaşları namuslu insanlardır. Bir kuruş haram yememişlerdir. Çünkü bizim belediye başkanlarımızın vazgeçilmez iki kuralı vardır. Birinci kuralı kendine oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmadan bütün beldeye hizmet götürecektir. İkinci farkımız, harcadığımız her kuruşun hesabını millete vermek. Sizlerin vergileriyle hizmet yaparken, hizmete kaça harcadığımızı sizlere sunmak. Bu stat 64 milyona mal oldu, onlar aynı yeri 200 milyona ihaleye çıktılar. Kimin parası vatandaşın parası. O nedenle bizi anlamıyorlar" dedi.

"Herkese tapusunu vereceğim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "O meşhur zat var ya 'Ey Kılıçdaroğlu' diyen zat. O zat da bizi anlamıyor. Geçenlerde diyor ya, 'Ya bu adam diyor, Bay Kemal devlete çalışırken maaş dışında hiçbir şey kazanamadı.' Akla bak yani en önemli devlet görevindeyken malı mı götürelim sizin gibi mi yapalım. Boğazımdan haram lokma girmez. Bay Recep de bunu bilsin. Bay Recep diyor ki 'Kılıçdaroğlu tapusuz binalara tapu verecekmiş.' İzmir'den söylüyorum Bay Recep sana söylüyorum. 50 yıldır aynı yerde oturan çoluk çocuğunu büyüten torunu büyüten oğlunu askere gönderen herkese tapusunu vereceğim, kimse senin gibi kaçak saraylarda oturmayacak, herkes huzur içinde oturacak" diye konuştu.

"Tarımın sorunu çözülmedikçe Türkiye sorunu çözülmez"

Türkiye'de tarımın gittikçe kötü bir duruma geldiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Ne hale getirdiler mercimek, buğday pamuk ithal ediyoruz. Tarımın sorunları çözülmedikçe Türkiye'nin sorunu çözülmez. Kırsalın sorununu çözmeden kentin sorununu çözemezsiniz. Herkes kazanacak kaybeden o sarayda oturanlar olacak, onların lobileri olacak. İthalat yapılınca sorun çözülecek sanıyorlar. Üreteceksiniz. Saman, süt bakliyat yoğurt, mercimek üretecekseniz. Kendi kendinde eten dünyadaki 7 ülkeden biri olan Türkiye, bugün kendi kendine yetemez hale geldi. Sütü de fidanı da peyniri de kırsaldan alıp kentle paylaşan belediyelerimiz he kırsala hem kente hizmet ediyor. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hatay'da davul zurna yanıma almadım"

Hatay ziyaretine de değinen Kılıçdaroğlu, " Recep Bey 'Senin Hatay'da ne işin var' dedi. Recep Bey kusura bakma. Ben senin gibi davul zurna yanıma almadım. Askerleri davul zurnayla ziyaret etmedim. Şehitlerimizin daha kanı kurumadan ben şarkı türkü söylemedim. Ben şehitler üzerinden siyaset yapmadım, şehitlerimize her zaman saygı duydum. Postalı gönderiyim demiş. Ben postalı da bu ülkenin yiğit genci olarak 1968'de giydim, parkayı da giydim. Sevgili Recep. Gözlerinden öptüm seni Recep. Eğer sen gerçekten milliyetçiysen ben askerden gelen oğlumun postallarını, senin askerlik yapmayan çocuklarına göndereyim. Oturup benimle uğraşıyorsun. Ben olmasam Recep Bey bunalıma girecek emin olun" ifadelerini kullandı.

Sakız Karakolu'na da gittiğini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Askerlerle oturdum, komutanlarla beraber oldum, kahramanlıklarını dinledim. Şov yapmadık, şova yeltenmedik. Onların kahramanlıkları her zaman bizim onurumuz oldu. Garibanın çocuğu olunca 'Allah herkese şehitlik nasip etsin' diyorlar. Bir kere de senin çocuklarını gönder kardeşim, şu bakanların çocuklarını gönder. Onların sırtından propaganda yapacaksın, Kılıçdaroğlu'na saldıracaksın. Sen benim kıratımda değilsin. Ben ve arkadaşlarım bu ülkenin 80 milyonu Kuvayi Milliyeci'dir. Bu zat bir densizlik daha yaptı. Kalktı dedi ki 'ÖSÖ'cular Kuvayi Milliyecilerdir.' Yav ÖSO'ya para verip savaşa gönderiyorsun. Allah aşkına bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Hangi Kuvayi Milliyeci parayla gidip mücadele etti. Onlar çocukları, vatandaşları için mücadele ettiler. 5 kuruş beklentileri olmadı. Savaştıkları tek şey bayraktı. Para için değil vatan için mücadele ettik" dedi.

"Bunlar ne millidir ne yerlidir, bunlar gayri millidir"

Hükümeti her şeyi sattıklarını ileri sürerek eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Her şeyi satıyorlar, şeker fabrikalarında. Bunlar her şeyi satıyorlar. Neden yakayı tefeciye kaptırdılar. Dolarları seviyorlar. İhale yapıyorlar dolarla, yol yapıyorlar dolarla, köprüden geçeceksin dolarla. İhaleyi niye dolarla yapıyorsun. Hani yerli ve milli diyordun. Bunlar ne millidir ne yerlidir. Bunlar gayri millidir. Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Şehitler bizim şehitlerimiz, gaziler de bizim gazilerimizdir. Şehitler ve gaziler arasında asla ve asla ayrım yapılamaz. Ama bunlar her ikisi arasında ayrım yaptılar. 15 Temmuz ve diğerleri dediler. Birilerini kucakladılar diğerlerini ötekileştirdiler. Birileri 15 Temmuz'da sokağa çıktı öteki -30 derecede şehit oldu. Biz ayrım yapmıyoruz, ayrım yapanlara da vatan haini diyoruz" diye konuştu.

"Er meydanına gel, çık karşıma"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu zat herhalde promterın dışına çıkınca kayışlar kopuyor. 'Ey Kılıçdaroğlu sen er meydanından kaçıyorsun' dedi. 'Er meydanını sen belirle' dedim. İstiyorsan senin belirlediğin bir yerde senin televizyon kanalında, gel er meydanına yiğit kimmiş 80 milyon gördü. Çık karşıma, çık. Kaçma Recep Bey kaçma" dedi.

"70 milyon lira harcadık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarımsal kalkınma ve çevre yatırımlarında, kentsel dönüşümde yaptıklarını anlattı. Merkezi hükümetin kente stat yapmadığını öne sürerek, 2009 stratejik planına kentin güneyi ve kuzeyine iki tane stat yapmak için harekete geçtiklerini anlatan Başkan Kocaoğlu, "2011 seçimleri arifesinde o zaman ki spordan sorumlu devlet bakanının odasında oturduk, Örnekköy'de 35 bin kişilik stadı yapmak ve bu stadın bedeli dört kurum birlikte 5'er milyon dolar verme taaddüdünde bulunarak kapıdan çıktık. Sene 2018, o stat tarih oldu, yapılmadı. Kentin en işlek yerlerine tek yeşil alanlara hem Güzelyalı'ya hem de Karşıyaka'ya stat yapılmaya kalkıldı. Bunun yanlış olduğunu, trafiği kilitleyeceğini bangır bangır bağırdık. Dinlemediler. Yapıyoruz, yapacağız derken, biz 2014 seçimlerinden önce Doğanlar Stadı'nın temelini attık ve bitirerek stadımızı devreye soktuk. İzmir statsız kalmıştı. O statta Göztepe Süper Lige çıktı, o statta Altınordu top oynuyor Süper Lige çıkmak üzere. Eğer alt yapıyı yaparsanız, İzmirli hemşerilerimizin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bugün Tire Stadı'nı açıyoruz, 64 milyon para harcadık. Çevreye yaptığımız yatırımlarla beraber 70 milyon harcadık. Bugün buna eşdeğer stat 200 milyon lirayı aşkın araya ihale edildi. Çalışıyoruz, üretiyoruz. Yerelde kalkınmayı hedef aldık. Kentlinin başka hiçbir yerden destek almadan kendi gücüyle kalkınabileceğini dünya alem gördü. Bundan dolayı İzmirli hemşerilerimizle birlikte umutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

Son teknoloji

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin işbirliğiyle kente kazandırılan, temeli 4 Eylül 2015'te atılan ve yaklaşık 64 milyon TL'yi bulan stadın maliyetinin yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'i Tire Belediyesi tarafından karşılandı. Bornova Doğanlar Stadı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ikinci stat olma özelliği taşıyan yeni Tire Stadı'nın çimlendirme çalışması 1.2 milyon TL'ye mal oldu. 4x6 metre boyutlarındaki iki skorboardun yanı sıra ses ve ışık sistemleriyle Tire Stadı, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, stadın yapımına verdiği katkıların yanı sıra bağlantı yolları ve otopark imalatlarının da gerçekleştirdi. Stadın yanındaki 29 bin metrekarelik yeşil alana ise antrenman sahası ve koşu parkurları yapılacak. Stat içinde sosyal tesisler ve misafir takımlar için konaklama tesisi de bulunacak.

Kılıçdaroğlu, Tire İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni de açtı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu stat açılışı öncesinde, Büyükşehir Belediyesinin Küçük Menderes Havzası'nı kirlilikten kurtarmak için başlattığı arıtma seferberliğinin son halkası olan Tire İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin de resmi açılışı yaptı. 2016 yılı Eylül ayı sonunda tesisin temelini atan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire bölgesinin evsel atıklarını arıtacak 66 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisini 10.9 milyon liraya mal etti. Tesis, günde 11 bin 731 metreküp atık su arıtıyor.

Tire Stadı'nın açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR