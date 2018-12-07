Kılıçdaroğlu, Ubp Genel Başkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir günlük ziyaret düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temasları kapsamında KKTC Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu UBP'nin ülkenin en köklü siyasi partilerinden biri olduğunu kaydederek, Tatar'a görevinde başarı diledi, ev sahipliği için teşekkür etti. Kıbrıs davasının Kıbrıs'ta, Türkiye'de ve dünyada etkin şekilde anlatılmasında UBP'nin de katkısı ve başarısı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partinin sürdürdüğü davayı genç kuşaklara kararlılıkla aktardığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin hem siyaseten hem ekonomik açıdan güçlenerek yoluna devam etmesi bizim en büyük arzumuz" dedi.

"Bülent Ecevit halkını ve köklerini savunan gerçek bir yurtseverdi"

Barış Harekatı'nın Kıbrıs'a barış getirdiğini, 1974'ten sonra adadaki kimsenin burnunun kanamadığını söyleyen CHP Lideri, "Bülent Ecevit halkını ve köklerini savunan gerçek bir yurtseverdi. Onu da buradayken rahmetle anmak istiyorum" şeklinde konuştu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ise, Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, CHP ile temas halinde olmayı istediklerini dile getirdi. Tatar, "Biz Anadolu'ya, Türk milletine çok önem veriyoruz. Türkiye bizim için hem Anavatan hem de her türlü desteği bulduğumuz, kopmaz ve tarihsel bağlarımızın olduğu büyük bir ülke. Bu coğrafyada KKTC'nin ilelebet yaşaması, Kıbrıs'ta Türk varlığının devam etmesi için Türkiye, Türk gençliği, Kıbrıs'la, Kıbrıslı Türklerle bağlarını her geçen gün güçlendirilmeli" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA