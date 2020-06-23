Kılıçdaroğlu: "Tütün üreten Türkiye tütün ithal ediyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu : -"Tütün üreten Türkiye.tütün ithal ediyor" - TBMM TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
23.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu :
-"Tütün üreten Türkiye.tütün ithal ediyor" - TBMM
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Kaynak: AA