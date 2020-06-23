Kılıçdaroğlu: "Tütün üreten Türkiye tütün ithal ediyor"
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Kılıçdaroğlu: "Tütün üreten Türkiye tütün ithal ediyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu : -"Tütün üreten Türkiye.tütün ithal ediyor" - TBMM TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

23.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu :

-"Tütün üreten Türkiye.tütün ithal ediyor" - TBMM

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu: 'Tütün üreten Türkiye tütün ithal ediyor'

Kaynak: AA

Politika Manşet

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