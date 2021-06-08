Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi bu bataktan biz çıkaracağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi bu bataktan biz çıkaracağız"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi bu bataktan biz çıkaracağız'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi bu bataktan biz çıkaracağız'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi bu bataktan biz çıkaracağız'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi bu bataktan biz çıkaracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davasına tepki: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davasına tepki: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Atilla Taş Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Roland Garros Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi bu bataktan biz çıkaracağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 15:14:02. #1.16#

title