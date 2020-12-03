Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye huzuru ve demokrasiyi getirmeye kararlıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, güzel Türkiye'mize huzuru ve demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Dostlarımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber biz bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, güzel Türkiye'mize huzuru ve demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Dostlarımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber biz bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ziyaret etti. Liderler, 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, kendisini ağırladığıkları için Uysal'a teşekkür ederek, "Sayın genel başkan ve arkadaşları ile beraber Türkiye'nin içinde yaşadığı sorunları hem karşılıklı dillendirdik hem de kendi çözümlerimizi karşılıklı olarak aktardık. Türkiye'nin sorunları var; doğru. Geldiğimiz, ziyaret ettiğimiz parti demokrasiyi savunan, demokrasinin güçlenmesi açısından mücadele eden saygı değer bir parti, tarihsel kökleri olan bir parti. Demokrasiyi hepimiz savunuyoruz ve demokrasi için hepimiz mücadele ediyoruz" dedi.

'DOSTLARIMIZLA BERABER BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ'CHP lideri Kılıçdaroğlu, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından televizyon kanalına, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı programdaki Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle verilen cezayı anımsatarak, şunları söyledi: "Bir televizyon kanalına RTÜK tarafından ağır yaptırımların uygulanmasını demokrasi açısından asla kabul etmiyoruz. Eğer siz bağımsız bir yayın organını, özgür bir yayın organını, yasalara aykırı olarak en ağır şekilde cezalandırırsanız bu doğru değildir, doğru olmaz. Dünyaya 'Bizde demokrasi vardır' algısını yerleştiremezsin. Tam tersine baskıcı, otoriter bir yönetimin olduğu algısını güçlendirmiş olursunuz. Medyanın özgür olması lazım ama benim gördüğüm kadarıyla sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak. Bürokratlar aracılığı ile uygulamak ama ne yaparlarsa yapsınlar; bu ülkeye demokrasiyi getirmeye kararlıyız. 83 milyon vatandaşıma ifade edeyim; özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime ifade edeyim: Ne yaparlarsa yapsınlar, güzel Türkiye'mize huzuru ve demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Dostlarımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber biz bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz." 'NİYE ULAŞAMADILAR?'Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta 'Bu ülkede Kürt sorunu yoktur' ifadelerini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre zaten Türkiye'de hiç sorun yok ki. Hangi sorun var Türkiye'de? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre kahvecinin sorunu yok, esnafın sorunu yok, sanayicinin sorunu yok. Akdeniz'de gemimiz basıldı, 5 saat cevap alamadılar. Ben şu soruma hala cevap alamadım; gemimizde arama yapılırken bildiriyorlar, 5 saat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden haber alınamıyor. Niye ulaşamadılar? 4 saat ulaşamıyorlar, 5'inci saatte ise Roma Büyükelçisi'ni arıyorlar; 'Biz bu Türkiye'yi arıyoruz, kimse çıkmıyor telefona, biz gemide arama yapacağız, kuralımız budur; ne diyorsunuz?' diye. Roma Büyükelçisi de ulaşamıyor. Çünkü her şey bir kişiye bağlanmış vaziyette."'TÜRKİYE'NİN TERÖRDEN ARINMASI LAZIM'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, hiçbir milletvekilinin terörist cenazesine katılmasını doğru bulmadığını belirterek, "Her zaman, her yerde bunu söylerim. Terörist insanlık suçu işler. Teröriste karşı, terörizme karşı bütün siyasi partilerin ortak tavır takınması gerektiğine inanırım. Terör konusunda en büyük acıyı çeken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörden arınması lazım, terörü yok etmesi lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU