Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (4)

DİYARBAKIR (DHA) - '6 İLE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURACAĞIZ'

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bir otelin konferans salonunda muhtar ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi. Bölgedeki çiftçilere bedava elektrik vermek amacıyla 3 milyar dolarlık bir projelerinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,