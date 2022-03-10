Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (3)

DİYARBAKIR (DHA) - 'OY İSTİYORSAN GİDECEKSİN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisine katılan bin 300 kişiyle bir araya gelerek, rozet taktı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Diyarbakır'da fazla oyunun olmadığını belirterek, "Oy istiyorsan, gideceksin. Vatandaşın derdini dinleyeceksin. Sofrasında oturacaksın, çayını içeceksin, derdini dinleyeceksin, ondan sonra da diyeceksin ki; sizin dertlerinizi çözmeye talibim. Buraya geldim, sizin dertlerinize talibim. Sizin dertlerinizi çözeceğim, beraber çözeceğiz. Bir kadının çektiği ızdırabı düşünebiliyor musunuz? Bir evde anne, baba ve büyük evladı işsizse bu evin dramını düşünebiliyor musunuz? 'Sosyal devlet' dediğiniz devlet, bu ailenin direncini güçlendirmek ve ailenin yaşadığı ızdırabı sonlandırmak zorundadır. Bunu yapmak zorundayız. CHP, bu bölgeye fazla gelmedi, bunun farkındayım. CHP'nin Diyarbakır'da fazla oyu yok, onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılar değil; bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik, sofranıza oturmadık. Ankara'da oturduk, güzel güzel laflar ettik; niye bize oy vermiyorlar? Diyarbakır İl Başkanı'mız bir kadın. Kadınların bu bölgede ne kadar önemli olduğunu ne kadar siyasete önem verdiklerini ve dolayısıyla ülkenin sorunlarının çözülmesi için de ne kadar aktif çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Bu sabah kahvaltımı bir grup kadın önderiyle beraber yaptım. Başkanımız 'Heyecanlıyım' dedi. Hepimiz heyecanlıyız ve bu heyecanla gelecek güzel günleri beklemeliyiz. Onu mutlaka hayata geçirmeliyiz. Birlikte huzur için de bunu yapacağız. Hiç meraklanmayın az kaldı ve inanın geliyor gelmekte olan ve geleceğiz."

Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,