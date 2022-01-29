Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek, sandıkta oy kullanacak. Türkiye'nin kaderini ben belirlemeyeceğim, benim yaşıtlarım da belirlemeyecek. Türkiye'nin kaderini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek. Gücünüz bu" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İstihdam Çalıştayı'na katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki çalıştaya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Cem Aydın katıldı.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİ 6 MİLYON 300 BİN GENÇ BELİRLEYECEK"

Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda, "Acımazsız bir hayat var ama bu acımasız hayatı bahara döndürmek mümkün. Beraber çalışmak mümkün. Birlikte mücadele etmek mümkün. Karanlıkları aydınlığa çıkarmak mümkün. Mart'ın sonunu bahar yapmak mümkün. Bütün bunları yapacağız. Asla unutmayın geliyor gelmekte olan" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel