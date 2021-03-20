Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi
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Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi

20.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir devlet gece yarısı kararnameleri ile yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku, onların ellerinden alınamaz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir devlet gece yarısı kararnameleri ile yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku, onların ellerinden alınamaz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter adresi üzerinden paylaştığı videoda, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi.

Bir devletin gece yarısı kararnameleri ile yönetilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku, onların ellerinden alınamaz." görüşünü aktardı. Videosunu izleyen bütün kadınlara seslendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Haklarınıza, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Çocuklarınızın, kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum, her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım, söz veriyorum."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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