Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor"
Salondan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Pasta kesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.
16.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:12
Salondan görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Pasta kesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.
Kaynak: AA