Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor"
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor"

Salondan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Pasta kesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.

16.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:12
Kılıçdaroğlu:

Salondan görüntüler

CHP Genel Başkanı 'nun konuşması

Pasta kesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor"
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