CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, İran, Suriye, Irak, bu devletlerin yöneticileri bir araya gelsin çözüm üretsinler. Sorun var mı var, çözümü bulalım. Neden illa Rusya, niye illa Amerika. Biz kendi sorunumuzu çözemiyor muyuz?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen Kadın Kolları Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Muratpaşa Belediyesi tarafından Doğuyaka Mahallesi'nde yapılan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnavosyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada CHP'li belediye başkanlarının tüm baskılara rağmen güzel işler yaptığını söyleyerek, "Ben belediye başkanlarımdan iki şey istedim. Seçildiğiniz günden itibaren hiçbir ayrım yapmayacaksınız, bulunduğunuz beldede tüm vatandaşlara eşit hizmet götüreceksiniz, oy vermeyenlere dahi pozitif ayrım yapacaksınız. Yaptığınız tüm harcamaların her kuruşunun hesabını vereceksiniz. Halktan aldığınız paraların hesabını halka vermemiz gerekiyor. Belediye başkanlarımız bulunduğu yerde güzel hizmetler üretiyorlar. Güzel bir merkez açıldı, sivil toplum merkezi, burada bir arada olacaklar. 140 sivil toplum örgütü bir arada olacak" diye konuştu.

"Demokrasimiz kan kaybediyor"

Sivil toplum örgütlerinin çok önemli olduğuna ve onların belirli bir amaç için bir araya geldiklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Özel bir beklenti içinde olmaksızın toplum yararına çalışırlar, toplum için çalışırlar. Sivil toplum örgütleri bir anlamda düşünen toplumun varlığını gösterir. Bizim demokrasimiz sivil toplum örgütlerinin giderek güçlenmesini öngören standardı ortaya koymuş mu? Siyasi iktidar böyle bir çabanın içinde mi? Buna evet diyemiyorum. Demokrasimiz kan kaybediyor. Bunlar gerçekten de düşünen insana düşman olmak gibi bir geleneği başlatmak istiyorlar. Düşünen insana düşman olmak. Siz düşünen insana düşman olursanız toplunu geliştiremezsiniz. Her alanda geri kalırsınız. Bir kişi düşünsün, başkası düşünmesin, bizim ayrıca düşünmemize gerek yok deniyorsa bunun adı demokrasi değil dikta yönetimidir" diye konuştu.

"Onlar Mustafa Kemal'in Mehmetçikleridir, başkalarının değil"

Gazi Mustafa Kemal'in tüm hayatının savaş meydanlarında geçtiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ama barışı sağladıktan sonra şöyle cümle kurmayı ihmal etmedi; 'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir.' Savaşın önemli olduğunu ve nelere yol açtığını ama barışın bütün bunların üstünde çok daha değerli bir kavram olduğunu görüyor. Burnumuzun dibinde savaş oluyor. Geçen gün sıfır noktada Sakız Karakolunu ziyaret ettim. Komutanlarımız, askerlerimiz, sağlık birimlerimiz vardı. Onlar kendi ülkelerinin bayraklarının güvencesi için oradalar ve bizim çocuklarımız. Onlar bizim kahramanlarımız, onlara çok şey borçluyuz. Dumlupınar'da da, Antep savunması, İzmir'e girerken de onlara çok şey borçluyduk. Onlar bizim geleceğimizi güvence altına alan temel aktörlerdir. Kahraman ordumuzu her zaman saygıyla, sevgiyle andık. Birileri Afrin başarısını kendi özel başarısı olarak toplumun önüne koymaya çalıştı. Birileri ÖSO'yu sanki ÖSO kahramanlık yaptı da bizim ordu da onun gölgesinde bir şeyler yapmaya çalıştı diye söylemlerde bulunmaya kakıştı. Biz ordumuzun üzerine toz kondurmayız. Orada çaba harcayan, mücadele edenler bizim evlatlarımızdır. Onları hiç kimse unutmasın. Özellikle ben her şeyi bilirim diye ortalıkta gezen adam unutmasın. Onlar Mustafa Kemal'in Mehmetçikleridir, başkalarının değil" ifadelerini kullandı.

"Petrol belaları oldu"

ABD'nin son geliştirdiği silahları Orta Doğu'da kullandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ne için kullandı, ne üzerinde kullandı. İnsanlar üzerinde kullandı. Gövde gösterisi yaptı. İnsanlar öldürülüyor. Kendi ülkesinde ya da başka ülkede yapıyor mu, hayır. Nerede yapıyor, Orta Doğu'da. Oradaki yöneticilerin de sorumlulukları var. Egemen güçlerin bir anlamda oyuncağı haline geldiler. Altlarınki petrol ve doğalgaz onların belası oldu. Geldiler başlarına çöreklendiler, nefes aldırmıyorlar. Türkiye, İran, Suriye, Irak, bu devletlerin yöneticileri bir araya gelsin çözüm üretsinler. Sorun var mı var, çözümü bulalım. Neden illa Rusya, niye illa Amerika. Biz kendi sorunumuzu çözemiyor muyuz? Bizde gelecek hedefi yok mu? Ama çözdürmüyorlar, engel oluyorlar. Orta Doğu'da ölenler Müslümanlar, akrabalarımız. Bu bölgede yaşananları çözmemiz lazım. Ankara'daki beylerin sorunu çözmeleri için kendi tarihi ve Orta Doğu'nun tarihini iyi bilmesi gerekir" diye konuştu. - ANTALYA