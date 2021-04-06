Kılıçdaroğlu: "Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmeye başladı"
Salondan görüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup toplantısına katıldı.
Salondan görüntü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup toplantısına katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı