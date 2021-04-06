Kılıçdaroğlu: "Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmeye başladı"
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmeye başladı"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Salondan görüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup toplantısına katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?

Salondan görüntü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup toplantısına katıldı. (1)

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmeye başladı'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmeye başladı'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmeye başladı'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmeye başladı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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