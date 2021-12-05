Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıl dönümünü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıl dönümünü kutladı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıl dönümünde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanında olduklarını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıl dönümünde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanında olduklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, 5 Aralık 1934 etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümünde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanındayız. Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title