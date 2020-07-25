Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın açılışını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın açılışını yaptı. (3)

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır.

"AK Parti iktidarlarının 18 yılda harcadıkları para ne kadar, 714 milyar dolar değil. 2 trilyon 400 milyar dolar. 79 yılda 714 milyar doları 57 hükümet harcadı, bunlar son 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadılar"

Kaynak: AA