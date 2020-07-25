Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın açılışını yaptı.
25.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın açılışını yaptı. (3)
"Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır.
"AK Parti iktidarlarının 18 yılda harcadıkları para ne kadar, 714 milyar dolar değil. 2 trilyon 400 milyar dolar. 79 yılda 714 milyar doları 57 hükümet harcadı, bunlar son 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadılar"
Kaynak: AA