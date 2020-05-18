Kılıçdaroğlu: "Türkiye, ciddi bir ekonomik krizle değil ciddi bir ekonomik buhranla karşı... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (1) Kaynak: AA