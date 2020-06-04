Kılıçdaroğlu Türkiye bölgenin en güçlü devletidir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu Türkiye bölgenin en güçlü devletidir

Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü devletidir CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Negatif dil kullanmamaya bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım.

Kılıçdaroğlu Türkiye bölgenin en güçlü devletidir
04.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:39


Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü devletidir
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Negatif dil kullanmamaya bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım. Kullanacağımız dil şu; Türkiye bölgenin en güçlü devletidir, Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla video konferans yolu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde CHP'li belediye ve örgütlerin başarılı bir performans sergilediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de yaşanan sorunları olabildiğince sağlıklı bir şekilde kavramaya ve o sorunlara çözüm üretmeye de özel bir önem verdik. Yaptığımız basın toplantılarının tamamında iktidara özel bir eleştiri getirmeden sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Bir kısmına uydular bir kısmına uymadılar. Ama şu gerçek ortaya çıktı ki CHP iktidarında bu tür olaylarla karşılaşıldığında çok daha sağlıklı, köklü ve kalıcı önlemleri alacak olan partinin CHP olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda il başkanlarımızı da bu vesileyle yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
'BİZİM GÖREVİMİZ BÜTÜN ENGELLERİ AŞMAK'
Kılıçdaroğlu, il başkanlarına ve CHP'li belediye başkanlarına gelen siyasi eleştirilere, ilk olarak kendilerinin yanıt vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, "Belediye meclisi toplantılarında, çoğunluğumuzun olduğu yerlerde büyük ölçüde belediye başkanlarımız insiyatiflerini kullanarak sorunlara hakim oluyorlar, sorunları çözmeye çalışıyorlar. Belediye başkanlarımızın ya da belediye meclis üyelerinin çoğunluk olmadığı yerlerde sorunla karşılaşıyorlar ama hiçbir belediye başkanımız "Ben sorunla karşılaşıyorum, elim kolum bağlandı, bir şey yapamıyorum" demiyor, demeyecekte. Sizler il başkanları olarak her koşulda belediye başkanlarımıza destek olacaksınız. Onların önüne çıkan engeller varsa o engelleri aşmaya çalışacaksınız, onlara destek vereceksiniz. Siyaseten eğer belediye başkanımız eleştiriliyorsa o eleştirilere cevabı il başkanı olarak siz vereceksiniz. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın görev yapmaması ya da çalışmaması için iktidar kanadı elinden gelen her türlü engeli gösteriyor. Ama hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar bizim görevimiz de bütün bu engelleri aşmak belde halkına hak ettiği hizmeti vermektir. Böylece CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarının kalıcı olması için belediye başkanlarının önüne çıkan engelleri boşa çıkarmak belediye başkanının da belediye meclis üyelerinin de, milletvekillerinin de, MYK üyelerinin de ve genel başkan olarak hepimizin de ortak görevidir." dedi.
'MİLLET İTTİFAKIYLA BERABER HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ'
Millet İttifakı ile beraber Türkiye'nin demokratikleşmesi ve var olan sorunların çözülmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti:
"Bu konuda kendinize güvenmeniz lazım. İnanç işlerine, diyanet işleri, müftülük, kilise, cemevi bu tartışmaların hiç birine girmeyeceğiz. Bu tartışmaların tamamen dışında kalacağız. Neden, herkesin inancına saygılıyız da ondan. Herkesin inancına saygılıysak bu tartışmalar sadece iktidarın tetiklediği ve tartışmalara taraf olursak bizim de maşa olduğumuz bir konu ortaya çıkar. Bu tartışmalara girmeyeceğiz. Asker, genelkurmay konuları, buraya da girmeyeceğiz. En başından beri 'Camiye, kışlaya ve yargıya siyaset girmeyecek' dedik. Dolayısıyla bizim tartışmaya gireceğimiz alan esnafın, çiftçinin, kobinin sorununu tartışacağız, çevrenin sorununu tartışacağız. Yani doğrudan vatandaşı, halkı ilgilendiren ve bir sorunla karşı karşıya kalan bizden çözüm bekleyen vatandaşın sorununa kilitleneceğiz ve ona çözüm üreteceğiz. Negatif dil kullanmamaya da bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım. Kullanacağımız dil şu; Türkiye bölgenin en güçlü devletidir, Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir."

Kaynak: DHA

Politika Manşet

Haberler

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, ikinci dalganın ne zaman başlayabileceğini açıkladı Haber
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, ikinci dalganın ne zaman başlayabileceğini açıkladı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Haber
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga...
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Libya Antalya Galatasaray Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu Türkiye bölgenin en güçlü devletidir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 23:43:04. #1.14#
title