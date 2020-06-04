Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü devletidir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü devletidir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Negatif dil kullanmamaya bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım.

Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü devletidir
04.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:56

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Negatif dil kullanmamaya bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım. Kullanacağımız dil şu; Türkiye bölgenin en güçlü devletidir, Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla video konferans yolu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde CHP'li belediye ve örgütlerin başarılı bir performans sergilediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de yaşanan sorunları olabildiğince sağlıklı bir şekilde kavramaya ve o sorunlara çözüm üretmeye de özel bir önem verdik. Yaptığımız basın toplantılarının tamamında iktidara özel bir eleştiri getirmeden sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Bir kısmına uydular bir kısmına uymadılar. Ama şu gerçek ortaya çıktı ki CHP iktidarında bu tür olaylarla karşılaşıldığında çok daha sağlıklı, köklü ve kalıcı önlemleri alacak olan partinin CHP olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda il başkanlarımızı da bu vesileyle yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı. 

'BİZİM GÖREVİMİZ BÜTÜN ENGELLERİ AŞMAK'Kılıçdaroğlu, il başkanlarına ve CHP'li belediye başkanlarına gelen siyasi eleştirilere, ilk olarak kendilerinin yanıt vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, "Belediye meclisi toplantılarında, çoğunluğumuzun olduğu yerlerde büyük ölçüde belediye başkanlarımız insiyatiflerini kullanarak sorunlara hakim oluyorlar, sorunları çözmeye çalışıyorlar. Belediye başkanlarımızın ya da belediye meclis üyelerinin çoğunluk olmadığı yerlerde sorunla karşılaşıyorlar ama hiçbir belediye başkanımız "Ben sorunla karşılaşıyorum, elim kolum bağlandı, bir şey yapamıyorum" demiyor, demeyecekte. Sizler il başkanları olarak her koşulda belediye başkanlarımıza destek olacaksınız. Onların önüne çıkan engeller varsa o engelleri aşmaya çalışacaksınız, onlara destek vereceksiniz. Siyaseten eğer belediye başkanımız eleştiriliyorsa o eleştirilere cevabı il başkanı olarak siz vereceksiniz. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın görev yapmaması ya da  çalışmaması için iktidar kanadı elinden gelen her türlü engeli gösteriyor. Ama hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar bizim görevimiz de bütün bu engelleri aşmak belde halkına hak ettiği hizmeti vermektir. Böylece CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarının kalıcı olması için belediye başkanlarının önüne çıkan engelleri boşa çıkarmak belediye başkanının da belediye meclis üyelerinin de, milletvekillerinin de, MYK üyelerinin de  ve genel başkan olarak hepimizin de ortak görevidir." dedi. 'MİLLET İTTİFAKIYLA BERABER HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ'Millet İttifakı ile beraber Türkiye'nin demokratikleşmesi ve var olan sorunların çözülmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti: "Bu konuda kendinize güvenmeniz lazım. İnanç işlerine, diyanet işleri, müftülük, kilise, cemevi bu tartışmaların hiç birine girmeyeceğiz. Bu tartışmaların tamamen dışında kalacağız. Neden, herkesin inancına saygılıyız da ondan. Herkesin inancına saygılıysak bu tartışmalar sadece iktidarın tetiklediği ve tartışmalara taraf olursak bizim de maşa olduğumuz bir konu ortaya çıkar. Bu tartışmalara girmeyeceğiz. Asker, genelkurmay konuları, buraya da girmeyeceğiz. En başından beri 'Camiye, kışlaya ve yargıya siyaset girmeyecek' dedik. Dolayısıyla bizim tartışmaya gireceğimiz alan esnafın, çiftçinin, kobinin sorununu tartışacağız, çevrenin sorununu tartışacağız. Yani doğrudan vatandaşı, halkı ilgilendiren ve bir sorunla karşı karşıya kalan bizden çözüm bekleyen vatandaşın sorununa kilitleneceğiz ve ona çözüm üreteceğiz. Negatif dil kullanmamaya da bütün il başkanlarımızın çok özen göstermesi lazım. Kullanacağımız dil şu; Türkiye bölgenin en güçlü devletidir, Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir." 

Görüntü dökümü: Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Haber:  Kaan ULU/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Haber
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Haber
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ali Babacan Rüştü Zorlu Hasan Polatkan Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Libya Antalya Fenerbahçe Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu: Türkiye bölgenin en güçlü devletidir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 20:59:52. #1.14#
title