Kılıçdaroğlu: "Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok"
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok"

25.10.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kadın muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kadın muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı. (3)

"Bir yardım yapılacaksa, bu kamu kuruluşları, belediyeler, kim olursa, bu yardımın mutlaka muhtarlar aracılığıyla yapılması lazım"

"Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok"

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Belediyeler Birliği var, niye muhtarlar birliği yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 12:17:40. #1.15#
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