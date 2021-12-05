Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ı kutladı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ı kutladı

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır." ifadelerini kullandı.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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