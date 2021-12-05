Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır." ifadelerini kullandı.
Valilik, Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" dedi, CHP'den yanıt gecikmedi: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olması beklenen Kocaeli'de hazırlıklar başladı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri