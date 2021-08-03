Kılıçdaroğlu: "Türkiye, açık söylemek gerekirse yönetilemiyor"
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye, açık söylemek gerekirse yönetilemiyor"

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye, açık söylemek gerekirse yönetilemiyor'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye, açık söylemek gerekirse yönetilemiyor'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye, açık söylemek gerekirse yönetilemiyor'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye, açık söylemek gerekirse yönetilemiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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