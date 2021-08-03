Kılıçdaroğlu: "Türkiye, açık söylemek gerekirse yönetilemiyor"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı