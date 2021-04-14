Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı kabul etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu'yu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu'yu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile Adana Milletvekili Ayhan Barut eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı kabul etti
Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı kabul etti
Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı kabul etti
Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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