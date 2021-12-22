Kılıçdaroğlu: "Türk lirasının değerini korumak zorundayız"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ'da muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Salondaki katılımcılar
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ'da muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.