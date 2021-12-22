Kılıçdaroğlu: "Türk lirasının değerini korumak zorundayız" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Türk lirasının değerini korumak zorundayız"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ'da muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Salondaki katılımcılar

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ'da muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu: Türk lirasının değerini korumak zorundayız

Kılıçdaroğlu: Türk lirasının değerini korumak zorundayız

Kılıçdaroğlu: Türk lirasının değerini korumak zorundayız

AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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