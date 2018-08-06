Kılıçdaroğlu: Türk Lirasını Pula Çevirenler Milli İse Kime Gayri Milli Diyeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından döviz artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından döviz artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz? Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…" dedi.