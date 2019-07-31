Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti
Türk-İş binasından detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş'e gelişi Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile tokalaşması Kılıçdaroğlu ve Atalay'ın toplantı salonuna geçişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti.
Türk-İş binasından detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş'e gelişi
Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile tokalaşması
Kılıçdaroğlu ve Atalay'ın toplantı salonuna geçişi
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti.
Kaynak: AA
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