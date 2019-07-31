Türk-İş binasından detay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş'e gelişi

Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile tokalaşması

Kılıçdaroğlu ve Atalay'ın toplantı salonuna geçişi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti.

Kaynak: AA