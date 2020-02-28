Kılıçdaroğlu tüm toplantılarını iptal etti
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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Kılıçdaroğlu tüm toplantılarını iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'tekii hain saldırı sonrası Ankara dışındaki toplantılarını iptal etti.

28.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:00
Kılıçdaroğlu tüm toplantılarını iptal etti

CHP Genel Başkanı , 'tekii hain saldırı sonrası Ankara dışındaki toplantılarını iptal etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu hain saldırı sonrası Ankara dışındaki tüm toplantılarını iptal etti. Olağanüstü toplantıya çağrılan MYK ise saat 11.00'de Parti Genel Merkezi'nde toplanarak İdlib'teki gelişmeleri değerlendirecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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