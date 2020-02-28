Kılıçdaroğlu tüm toplantılarını iptal etti

28.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'tekii hain saldırı sonrası Ankara dışındaki toplantılarını iptal etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu hain saldırı sonrası Ankara dışındaki tüm toplantılarını iptal etti. Olağanüstü toplantıya çağrılan MYK ise saat 11.00'de Parti Genel Merkezi'nde toplanarak İdlib'teki gelişmeleri değerlendirecek.

(İHA)

Kaynak: İHA