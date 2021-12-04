Kılıçdaroğlu: TÜİK'te önümüze duvar ördüler

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginin ilkini Mersin'de yapıldı. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki meydanında yapılan mitingde Mersinli Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Tunceli'nin Ovacık kırsalında 'Eren Kış-6 Operasyonu'nda şehit düşmesi nedeniyle müzik çalınmadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitinge eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı. CHP'li yönetici, milletvekilleri ve bazı büyükşehir belediye başkanlarının da eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gittiğini anlatarak başladı. Kılıçdaroğlu, "Enflasyon açıkladılar aylık yüzde 3,51 yıllık yüzde 21,31. Allah aşkına şu noktaya geldim, bunlar devletin memuru mu, bunlar sarayın memuru mu? Siz evinize eşiniz, çoluk çocuğunuz gidip alışveriş yapmıyor mu, günlük harcamaları kontrol etmiyor mu, elektrik, su, doğal gaz faturasına bakmıyor mu, deterjan alırken görmüyor mu, ekmek alırken, domates alırken görmüyor mu? Talimat gelmiş indireceksiniz. Neden gittim? Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları üzerinden emeklinin aylığını belirliyorlar. Asgari ücretlinin aylığını belirliyorlar. Memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bir de akademisyenler var, üniversiteden hocalarımız var. Bu işin uzmanları var. Onlar da oturdular bir hesap yaptılar, onlar da aynı gün, aynı tarihte rakamları belirlediler. TÜİK yüzde 3 belirliyor, onlar yüzde 9 belirliyorlar. Farka bakın Allah aşkına yıllık diyorlar enflasyon yüzde 21, hocalar diyor ki yüzde 21 değil yüzde 58. Hangisi doğru? Hocalar eli kalem tutanlar, aklı başında olanlar bir yerden talimat almayanlar, doğruları halkla paylaşmayı şiar edinenler doğru rakamları söylüyorlar. Şunu bütün emeklilerin, asgari ücretlilerin, memurların bilmesini isterim. Ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaksın, siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamları buldunuz diye. Kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak, duvarı aşmayacağız. Mersinlilerin ve bütün Türkiye'nin huzurundan açık ve net söylüyorum sizin duvarlarınız vız gelir bize" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, mitingin ardından karayoluyla Ankara'ya döndü.