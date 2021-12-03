Kılıçdaroğlu, TÜİK'e gidiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kendisine randevu vermediğini, saat 11.00'de TÜİK'e gideceğini duyurdu.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kendisine randevu vermediğini, saat 11.00'de TÜİK'e gideceğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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