Kılıçdaroğlu: "Tren Kazasıyla İlgili Milletvekillerimiz Rapor Hazırladı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasının meydana geldiği Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Sarılar Mahallesi Meydanı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu'da bir tren kazası olayı yaşadık. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti, 341 vatandaşımız da yaralandı. Neresinden bakılırsa bakılsın üzerinde durulması araştırılması gereken bir olay. Yetkililer hemen kazanın sebebi konusunda şöyle bir açıklama yaptılar., 'aşırı yağış yani doğal afete bağlı bir kaza' diye topluma bilgi verdiler" dedi.

"Milletvekillerimiz rapor hazırladı"

Bu kadar derin bir acının yaşandığı ortamda süratli bir şekilde aynı zamanda bölge milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında bir heyeti görevlendirdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ milletvekilleri bölgeye geldiler. Süratli bir şekilde görgü tanıkları ile konuştular sivil toplum örgütleri ile konuştular, sendikalarla meslek kuruluşları ile uzman kişilerle olayı araştırmak için özel bir çalışma yaptılar ve çalışmalar bir rapora bağlandı. O raporu burada basın mensuplarına dağıtıyoruz" diye konuştu.

"İki konuya dikkat çekmek istiyorum"

Kılıçdaroğlu, "İki konuda değerli basınımızın ben dikkatini çekmek isterim. Birincisi şu aşırı yağış bekleniyordu yani aşırı yağış olacaktır. Dolayısıyla bölgede önlem alınması gerekir diye bir düşünce devlet demir yollarına iletildi mi? Yani aşırı yağış olacağını bildiği halde bir idare gerekli önemli aldı mı? Şimdi haklı olarak vatandaşlarımız şu soruyu sorabilirler yağışın olup olmadığını devlet demir yolları nereden bilsin. Doğrudur ama ilk kez burada size açıklayacağımız bir belge 30 Mayıs 2018 tarihli Devlet Demir Yolları Birinci Bölge Müdürlüğünün yazısı şöyle diyor; Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bölgemiz mıntıkasında önümüzdeki günlerde ve yaz dönemi içinde aşırı yağışlar olabilir. Gayet açık, gayet net bilgiyi nereden alıyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alıyor. Neler yapılması gerektiğini de şöyle açıklıyor Devlet Demir Yolları; 'Meydana gelen yağışlar hasar ve zarara sebep olabilir meteorolojiden hava durumunu takip edin. Yarma ve dolguların artmalı helal tehlikesine karşı kontrol altında tutun. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Yol durumunu takip edin, doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyelim. Bu gibi olağanüstü durumlarda gerekli görülen yerlerde yaya kontrollerini arttıralım.' Her şey var burada bir afetin geleceğine bu afet gelmeden önce hangi önlemlerin alınması gerektiği burada gayet açık ve net ifade edilmiş. Hatta o kadar ki bu gibi olağanüstü durumlarda gerekli görülen yerlerde yaya kontrollerini arttırın denilmiş" şeklinde konuştu.

"Dosyada her şey var ama gereği yapılmamış sonuç; 24 ölü 341 yaralı"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bunun gereği yapıldı mı? Bunun gereğinin yapılmadığını hepimiz biliyoruz ki, 24 kişi hayatını kaybetti 341 vatandaşımız da yaralandı. İkinci önemli nokta ise hatta gerekli bakım ve kontrol çalışmaları yapıldı mı? Kazanın olduğu hatta gerekli kontrol ve çalışmalar yapıldı mı? Yine size önemli bir bilgi vereceğim Devlet Demir Yolları Birinci Bölge Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Savcılığına çok ivedi kaydıyla bir yazı yazıyor. Diyor ki; '13 Nisan 2018'de yol makineleri ile yolda kontrol yaptık.' Aynı yazıda bir mahal listesi de var. Mahal listesi ile ilgili olarak o yazıda şu ifadeler yer alıyor. Bakımı yapılması planlanan menfezler gösteriliyor, mahal listesinde bakımı planlanan menfezler gösteriliyor. Peki kazanın olduğu yerdeki menfez için bir planlama var mı? Yazı aynen şöyle; 'Kazanın olduğu menfezde bakım ön görülmemiştir.' Meteoroloji uyarıyor Birinci Bölge Müdürlüğü uyarıyor, gerekli önlemler alınıyor, menfezlerin kontrol edilmesi lazım. Bir mahal listesi var, kontrol edilecek menfezler orada yazılı. Kazanın olduğu yerdeki menfez biz onu kontrol etmedik deniyor. Mahal listesi dışındadır deniliyor. Özetle şu tehlike biliniyor; Meteoroloji gerekli uyarı yapmış, Devlet Demir Yolları da gerekli yazışmaları yapmış acı olan şu bütün bunların tamamı dosyada var gereği yapılmamış ve sonuç 24 ölü 341 yaralı."

"Vatandaşlar görevini yaptı"

"Bu kadar vahim bir tablo karşısında gerçekten ne yapılacak ben de merak ediyorum" ifadelerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Peki kim görevini yaptı? Muhtarımız burada Sarılar Mahallesi muhtarı önce söyleyeyim Sarılar Mahallesi'nin bütün sakinleri görev yaptı. Kazayı öğrendikleri andan itibaren seferber oldular. Balabanlı Mahallesi onlar da hemen harekete geçtiler. Kırkkepenekli Mahallesi onlar da harekete geçtiler. Yetkililer gelmeden, kamu görevlileri gelmeden, bunlar doğrudan doğruya harekete geçtiler. Bir vatandaş vicdanıyla insanlık görevlerini yerine getirdiler ve kurtarma çalışmalarına başladılar. Bu arada Akın Çiftliği'ne de şükran borçluyuz. O çiftliğin sakinleri de bütün imkanları seferber ettiler ve dolayısıyla görevlerini yerine getirdiler. Başka, olayı duyduğu andan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız en hızlı şekilde olay mahalline gelmiştir, görevini yapmıştır. Başka sağlık ekipleri oraya gelen sağlık ekipleri ve hastanede görev yapan doktorlar gerçekten de olağanüstü özen içerisinde çalışmışlardır onlara teşekkür ediyoruz. Acı olan şey bir kazanın olduğunu kamu görevlileri değil vatandaşlar bildiriyor acı olan bu kazanın olduğu yerin tanımını yine bir vatandaş bildiriyor. İktidar yetkilileri kazanın nerede olduğunu dahi bilmiyorlar ve 24 ölümüz 341 yaralımız var" diye konuştu.

"Suudi Kralı öldü yas ilan ettiler 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş yas ilan etmediler"

Tüm Türkiye'nin bu olaya konsantre olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye bu olaya konsantre olmuşken bu acıyı hep beraber yaşarken şöyle bir talep yükseldi vatandaşlardan yani en azından bir yas ilan edebiliriz ulusal yas ilan edebilirsin bunu dahi yapmadılar. Suudi kralı öldü yas ilan ettiler 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 341 vatandaşımız yaralı ama yas ilan etmediler. Niçin bir kişi istemiyor yas ilan edilmesini bir kişi istemiyor diye çünkü onun o gün bayramı var" dedi.

Konuşmasının bir bölümünde TBMM'ye çağrıda da bulunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi buradan Sarılar köyünden parlamentoda görev yapan grubu olsun olmasın tüm siyasi partileri açık ve net çağrı raporumuzu hazırladık. Diğer siyasal partiler çalıştılar mı, çalışmadılar mı bilmiyorum ama bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırılması lazım. Eğer bu parlamentonun bir vicdanı varsa eğer bu parlamento gerçekten de görevini yapacaksa bir araştırma komisyonu kurulması ve bütün bu olayların masaya yatırması lazım. Görünen tablo şudur, bir kişi yetkili bir yerdeyse onun denetlenmesi demokrasilerde kaçınılmazdır. Göreviniz varsa, bir yerdeyseniz, yetki kullanıyorsanız; yetkinizi doğru kullanıp kullanmadığınızın denetlenmesi gerekiyor. Demokrasilerde halka hesap vermek onurlu bir görevdir, utanılacak bir tablo değildir. Tam tersini herkesin hesap vermesi lazım bu bağlamda parlamentoda kurulacak araştırma komisyonunda bütün siyasi partiler katılmalı ve bu olayı araştırmalılar" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız parlamentoyu izlesinler"

Pamukova faciasının unutturulduğunu da ileri süren Kılıçdaroğlu, "Pamukova faciasını asla unutmuyoruz. İki makinisti sorumlu olarak ilan ettiler. O olay tamamen kapandı ama bu olayı kapattırmayacağız. Bunun takipçisi olacağız. Çağrım bütün siyasi partilere ve vatandaşlarımızla biz bu araştırma önergesini verdiğimizde lütfen parlamentoyu izlesinler. Kimler bu olayın araştırılmasını istiyor, kimler araştırılmasını istemiyor bunu izlesinler. Bir başka önemli konu da; mağdur edilen tüm vatandaşlarımızın savunucusu olacağız. Haklarını arayacağız bu bizim temel görevlerimizden birisidir" dedi.

Konuşmanın ardından raporu hazırlayan heyetin başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde düzenlediği basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun ile milletvekilleri belediye başkanları ve ilçe başkanları da katıldı. - TEKİRDAĞ