Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un cenaze törenine katıldı
Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saf tutması Kılıçdaroğlu'nun törende konuşması Cenaze namazının kılınması Helallik alınması -Cenazenin omuzlarda taşınması Kılıçdaroğlu'nun Uygur'un yakınlarına taziyelerini sunması İZMİR - CHP...
Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tören
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saf tutması
Kılıçdaroğlu'nun törende konuşması
Cenaze namazının kılınması
Helallik alınması
-Cenazenin omuzlarda taşınması
Kılıçdaroğlu'nun Uygur'un yakınlarına taziyelerini sunması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü