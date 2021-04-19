Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un cenaze törenine katıldı
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Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un cenaze törenine katıldı

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saf tutması Kılıçdaroğlu'nun törende konuşması Cenaze namazının kılınması Helallik alınması -Cenazenin omuzlarda taşınması Kılıçdaroğlu'nun Uygur'un yakınlarına taziyelerini sunması İZMİR - CHP...

Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tören

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saf tutması

Kılıçdaroğlu'nun törende konuşması

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

-Cenazenin omuzlarda taşınması

Kılıçdaroğlu'nun Uygur'un yakınlarına taziyelerini sunması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un cenaze törenine katıldı
Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un cenaze törenine katıldı
Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un cenaze törenine katıldı
Kılıçdaroğlu, Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un cenaze törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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